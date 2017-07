Avvocatessa accoltellata,in rianimazione

MILANO, 21 LUG - Si trova nel Reparto di Rianimazione in gravi condizioni l'avvocatessa milanese aggredita ieri sera nel suo studio da un uomo che dopo averla accoltellata è fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. La donna, Paola Marioni, di 57 anni, è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per ridurre le lesioni addominali, ma non è ancora stata dichiarata fuori pericolo. La Squadra mobile, che svolge le indagini sul tentato omicidio, è in attesa delle valutazioni dei medici sul suo stato di salute. Intanto prosegue la caccia all'uomo, dato che sarebbe stata la sessa donna ferita, mentre veniva soccorsa, a fornire il nome del presunto assalitore. La Scientifica intanto cerca telecamere da cui trarre eventuali immagini da visionare, mentre alo stato non risulta che ci siano testimoni diretti del fatto.