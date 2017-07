Diritti tv, Riesame disintegra accuse

MILANO, 21 LUG - La "disintegrazione delle ipotesi accusatorie" dei reati contestati, tra cui la presunta turbativa d'asta, finisce "per rendere evanescente qualsiasi considerazione sull'esistenza di un'associazione per delinquere". Lo scrive il Riesame di Milano che ha confermato il no all'arresto di 2 ex manager di Infront e di un terzo indagato nell'inchiesta sull'assegnazione dei diritti tv del calcio della primavera 2015. Negli atti dei pm era spuntato anche il nome dell'ex ad del Milan Adriano Galliani, mai formalmente indagato.