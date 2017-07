Riesame: no arresto ex manager Infront

MILANO, 21 LUG - No all'arresto di due ex manager di Infront e di un terzo indagato nell'inchiesta sull'assegnazione dei diritti tv del calcio, avvenuta nella primavera 2015. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto l'atto di impugnazione della Procura contro il rigetto della richiesta di arresti già stabilito dal gip per Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti, rispettivamente ex presidente ed ex dg di Infront, e per Riccardo Silva, patron della società Mp&Silva leader della distribuzione a livello mondiale dei diritti tv. La Procura, nel reiterare l'istanza, aveva criticato il provvedimento con cui il giudice Manuela Accurso Tagano, lo scorso aprile, aveva negato gli arresti sostenendo tra l'altro che gli indagati non avrebbero fatto parte di un'associazione per delinquere, ma al massimo di una "lobby" e che le gare non avevano la natura pubblicistica ma erano "licitazioni" private. I difensori degli indagati avevano chiesto di respingere il ricorso della Procura e il Riesame ha dato loro ragione.