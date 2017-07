Orfini, mafia a Roma c'è ed è radicata

ROMA, 21 LUG - "Possiamo reagire in tanti modi alla sentenza di ieri, tutti ovviamente comprensibili e legittimi. Ma il più sbagliato è quello forse più diffuso in queste ore: sostenere che si dovrebbe chiedere scusa a Roma perché Roma non è una città mafiosa. Lo dico da romano innamorato della mia città: a Roma la mafia c'è. Ed è forte e radicata". Così il presidente del Pd Matteo Orfini commenta la sentenza Mafia Capitale che comminando pene severe per corruzione non ha riconosciuto l'associazione mafiosa. "Ma quella di Carminati non è mafia, dice il processo. Vedremo cosa stabiliranno i prossimi gradi di giudizio - osserva Orfini - ma come scrissi mesi fa, cambia davvero poco. A Roma la mafia c'è e ha dilagato usando la corruzione come grimaldello". "Le infiltrazioni ci sono, sono denunciate e conosciute", afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sottolineando che va evitato "il rischio di creare una grande confusione" e osservando che "l'inchiesta ha acceso un faro su fatti inquietanti".