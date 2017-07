Chiesa in ferie: S. Caterina, noi aperti

ROMA, 21 LUG - La notizia della chiusura per ferie di una chiesa a Roma, diffusa nei giorni scorsi, non riguarda quella affidata all'Arciconfraternita di Sant'Anna de' Palafrenieri, ovvero Santa Caterina della Rota. Lo precisa in una nota il legale dell'Arciconfraternita, sottolineando che il cartello con l'annuncio della chiusura per due mesi riguardava "tutt'altra chiesa, quella di San Girolamo della Carità". L'Arciconfraternita precisa anche che per il 26 luglio "in occasione della imminente festività di sant'Anna, l'Arciconfraternita ha organizzato una solenne Celebrazione Eucaristica nella piazza di S. Caterina della Rota, alla presenza di numerosi invitati e con la benedizione della facciata della chiesa i cui lavori di restauro sono stati ultimati". Quindi la chiesa in questi giorni è tutt'altro che in ferie. Le due chiese in questione, Santa Caterina e San Girolamo, sono nel centro storico di Roma, situate a pochi metri di distanza.