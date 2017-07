Ancora incendi in Calabria, 22 attivi

CATANZARO, 24 LUG - Altra giornata di incendi in Calabria. Allo stato sono 22 i roghi attivi nella regione. Le province più colpite sono quelle di Cosenza e Reggio Calabria, con 9 e 8 incendi, seguite da Vibo Valentia (3) e Catanzaro (2). Oltre a numerose squadre a terra dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, stanno operando in Calabria canadair ed elicotteri impiegati sulle situazioni più difficili. Un aereo ed un elicottero di Calabria verde sono impegnati a Domanico, nel cosentino, dove le fiamme si sono sviluppate ieri arrivando a lambire le abitazioni. Sempre nel cosentino, due elicotteri è sono in azione a Morano e a Mormanno. Nel reggino, invece, due canadair sono impegnati per un vasto incendio a Montebello Ionico.