Siccità,Toscana a rischio 50% produzioni

FIRENZE, 24 LUG - "La vite, l'olivo e in particolare la frutta ancora non sono state raccolte, però il rischio concreto di una riduzione oltre il 50% di queste produzioni c'è tutto". Lo ha detto Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana, in occasione di un convegno sulla siccità a Firenze. Le stime che si possono fare ad oggi - ha aggiunto - sono soltanto quelle sui cereali, e noi stimiamo sostanzialmente che il grano duro sia intorno al 40-45% di calo, mentre per il grano tenero qui in Toscana siamo intorno al 30-35%".