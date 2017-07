Soccorso motoscafo con belgi sul Garda

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA), 24 LUG - Sono state tratte in salvo le otto persone, tra le quali quattro minori, componenti di due famiglie di origine belga, uscite con un motoscafo che nella notte si è trovato in difficoltà al largo di Peschiera, sul Lago di Garda. Secondo una prima ricostruzione, i due occupanti in grado di governare la barca hanno deciso di fare un bagno, ma quando si è alzato il vento la barca ha iniziato a scarrocciare, allontanandosi dai due in acqua. La coppia rimasta a bordo, con i quattro minori, ha lanciato l'allarme raccolto dai carabinieri. I vigili del fuoco di Bardolino hanno raggiunto la zona e individuato e preso il controllo della barca, tranquillizzando gli occupanti impauriti. Poco dopo perlustrando la zona con il faro sono stati individuati anche i due bagnanti. Due persone rimaste molto scosse dall'accaduto sono state prese in cura dal personale del suem 118 e portate in ospedale. Sul posto i carabinieri.