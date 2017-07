Donna muore dopo colonscopia,32 indagati

BARI, 24 LUG - La Procura di Bari ha chiuso le indagini sulla morte di una 77enne barese deceduta nell'ottobre 2015 a seguito di una colonscopia. Sono indagati 32 fra medici e infermieri di quattro diversi reparti del Policlinico di Bari, accusati di omicidio colposo. Stando alla denuncia della famiglia e agli accertamenti disposti dal pm, la donna, Luciana Stinchi, sarebbe stata ricoverata il primo ottobre 2015 nel reparto di gastroenterologia per un accertamento diagnostico in colonscopia, eseguito - secondo l'accusa - senza che la paziente avesse espresso il consenso informato. Dopo l'esame, la donna non si sarebbe più svegliata. Sarebbe quindi stata intubata e le sarebbe stato eseguito un intervento di pneumotorace nel quale sarebbero state lesionate le vie aeree (perforazione esofago-faringea) con ricovero immediato in rianimazione. Nei giorni successivi sarebbe stata sottoposta ad ulteriori accertamenti e ad un altro intervento, fino al decesso il 19 ottobre nel reparto di chirurgia toracica.