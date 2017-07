Italiana uccisa in Kenia: origini sarde

SASSARI, 24 LUG - È di origine sarda la coppia vittima di una brutale aggressione a scopo di rapina in Kenia, dove si trovava in vacanza. La donna, Maria Laura Satta, 71 anni, è stata uccisa a colpi di machete, il marito, Luigi Scassellati, di un anno più grande di lei, è rimasto gravemente ferito. Maria Laura è originaria di Porto Torres, il suo compagno di una vita, di Sassari e appartiene alla conosciutissima famiglia di artisti e ceramisti. Franco Scassellati, il più noto dei fratelli, è il titolare del laboratorio lungo la strada Buddi Buddi, frequentatissimo da appassionati di artigianato e arte. I due abitavano da molto tempo a Cremona, dove si erano trasferiti subito dopo il matrimonio. Nella città lombarda Luigi Scassellati è stato per anni titolare di un'azienda di macchine per ufficio, ora si stava godendo la pensione insieme alla moglie.