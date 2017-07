Guasto clima, a rischio Modì sequestrati

GENOVA, 24 LUG - Palazzo Ducale ha chiesto di trasferire altrove i 21 quadri di Modigliani sequestrati dalla procura di Genova dieci giorni fa nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi esposti nella mostra dedicata al pittore livornese. La richiesta, depositata oggi in tribunale, è legata a problemi tecnici all'impianto di climatizzazione. Il guasto potrebbe non garantire la corretta conservazione dei dipinti. In procura oggi sono arrivati anche i legali di alcuni proprietari dei quadri sequestrati per chiederne la restituzione. L'inchiesta vede indagate tre persone: il curatore della mostra Rudy Chiappini, il presidente di MondoMostre Skira e il collezionista e mercante d'arte Joseph Guttmann, proprietario di alcune delle opere ritenute false. L'indagine dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico, coordinata dall'aggiunto Paolo D'Ovidio e Michele Stagno, è per i reati di truffa aggravata, false opere d'arte e riciclaggio.