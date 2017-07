Vento riaccende rogo in ex zoo di Torino

TORINO, 24 LUG - Il forte vento, che dal primo pomeriggio imperversa su Torino, ha riattizzato i tizzoni del rogo, che è divampato, a partire da ieri in tarda serata, nell'ex zoo della città. Nel parco Michelotti, in corso Cadore, lungo il fiume Po, le fiamme nella notte hanno distrutto la Casa della Giraffa. Due squadre di pompieri hanno lavorato per ore in modo da circoscrivere l'incendio. Oggi pomeriggio le raffiche di vento hanno però riacceso alcuni focolai e i vigili del fuoco, con carro fiamma e autobotte, intorno alle 15 sono tornati sul posto per spegnerli completamente. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio. Non si esclude l'origine dolosa.