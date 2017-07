Sfregiata con acido, ok a file audio

RIMINI, 24 LUG - Sarà una registrazione audio a chiarire i rapporti tra Gessica Notaro e Edson ("Eddy") Tavares, l'ex fidanzato della riminese, originario di Capo Verde, che il 10 gennaio l'ha sfregiata gettandole acido in faccia. Oggi il giudice, su richiesta dell'avvocato Andrea Tura che difende il capoverdiano, ha ammesso il file come prova che sarà quindi ascoltato la prossima udienza, il 7 settembre quando si concluderà l'istruttoria. Tavares, 29 anni, detenuto per l'aggressione con l'acido, deve rispondere di stalking nei confronti di Gessica. In aula oggi alcuni testimoni della difesa, tra cui un paio di amanti di Tavares che hanno raccontato come non fosse mai stato violento prima e come non fosse particolarmente scosso della fine della relazione con la riminese. La registrazione secondo la difesa di Tavares potrebbe mostrare come i rapporti tra i due ragazzi fossero distesi e intimi anche dopo che Gessica aveva sporto denuncia verso l'ex. Oggi i due ex fidanzati erano entrambi in aula.