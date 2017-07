Scomparsa nell'Aretino, processo appello

AREZZO, 24 LUG - Fissata la data per il processo d'appello a carico di padre Gratien Alabi. Il religioso congolese, condannato per la morte di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa il primo maggio del 2014 da Ca Raffaello nell'Aretino, e la sparizione del suo cadavere tornerà in aula il 14 dicembre per il processo di secondo grado davanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze. In primo grado la sentenza era stata durissima per padre Gratien: 27 anni di reclusione. Sulla condanna hanno pesato gli indizi legati a telefonate, celle, depistaggi, contraddizioni in cui sarebbe caduto il religioso. La difesa di Gratien Alabi ha impugnato la sentenza convinta di poter ribaltare il verdetto. Gli avvocati Riziero Angeletti e Francesco Zacheo credono nell'innocenza di Alabi che è ai domiciliari nel convento dei Premostratensi di Roma. In appello il prete africano potrebbe avere ancora davanti il sostituto procuratore Marco Dioni, il magistrato che ha sostenuto l'accusa al processo di primo grado.