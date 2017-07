'Welcome Taranto', polveri su hotspot

TARANTO, 24 LUG - La rete di associazioni di 'Campagna Welcome Taranto' denuncia situazioni di rischio nell'area in cui è stato realizzato il centro hotspot per l'dentificazione e lo smistamento dei migranti a causa della diffusione delle polveri minerali provenienti dall'Ilva. "L'hotspot di Taranto - viene osservato - è uno di quelli, secondo la Guida per Rifugiati e Migranti redatta da Welcome to Europe, in cui si registrano ripetute violazioni dei diritti fondamentali. Oltre a questi, più volte documentati e denunciati dagli organi di stampa locali e nazionali, in questo hotspot incombe una seria aggravante: soccombere sotto i minerali che vengono movimentati dal porto alla zona industriale". In una nota si sottolinea che "il colore delle tensostrutture dell'hotspot originalmente era bianco, ad oggi questi tendoni hanno assunto il colore nero carbone e rosso scuro come il minerale di ferro". Alla denuncia viene allegata una foto scattata dalle ecosentinelle di Peacelink.