Incendi: tenta salvare gregge, ferito

NUORO, 25 LUG - Un allevatore di Siniscola (Nuoro) è rimasto ferito ieri notte, durante il vasto incendio scoppiato a Torpè, vicino alla costa nord orientale della Sardegna, mentre tentava di mettere in salvo il suo gregge dalle fiamme. Fabrizio Argiolas ha riportato ustioni nel 30 per cento del corpo è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro. Nell'incendio sono morti anche diversi animali. Con l'intervento di due Canadair alle prime luci dell'alba, l'incendio è stato spento. Le 30 famiglie evacuate precauzionalmente ieri sera nel quartiere di Villanova sono tornate nelle loro case. Secondo una prima stima sono andati a fuoco 170 ettari in gran parte nel cantiere forestale Su Lidone di Torpé, una delle aree di pregio del parco regionale Tepilora che recentemente ha ricevuto il riconoscimento dell'Unesco.