Roma,colonne fumo all'Eur per vasto rogo

ROMA, 25 LUG - Nuovo incendio nella pineta di Castelfusano, nella zona sud di Roma, già interessa da un devastante rogo nelle scorse settimane. In azione per spegnere le fiamme tre squadre dei vigili del fuoco, un aereo Canadair e due autobotti. Si tratta di focolai, secondo i vigili del fuoco. Un incendio di sterpaglie è divampato anche in via Domenico Grisolia, in zona San Basilio, e sul posto sono impegnate tre squadre dei pompieri. Un vasto incendio di sterpaglie a Roma sud ha fatto alzare una colonna di fumo visibile in tutta la zona dell'Eur. Traffico rallentato, soprattutto in direzione Fiumicino. I cittadini della zona lamentano un intenso odore acre. Il fumo denso si è levato anche perchè a bruciare sono cumuli di rifiuti. Sul posto due squadre di pompieri e autobotti.