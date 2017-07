Benzina contro pidocchi, madre indagata

FIRENZE, 25 LUG - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per lesioni colpose a carico della madre della bimba di 12 anni rimasta ustionata in modo grave nel corso di un tentativo di eliminarle i pidocchi dalla testa con della benzina. L'episodio è avvenuto lo scorso giovedì sera in un'abitazione in un quartiere residenziale di Firenze. La relazione sull'accaduto è stata trasmessa alla procura questa mattina dalla polizia. La piccola si trova ricoverata in condizioni critiche al pediatrico Meyer di Firenze. La madre, ricoverata nel reparto grandi ustionati di Pisa, è in condizioni stabili in prognosi riservata.