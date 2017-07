Abu Omar: De Sousa, rifarei tutto

MILANO, 25 LUG - "Rifarei lo stesso lavoro perchè era molto interessante. Il mio compito in Italia era combattere il terrorismo. Ma è stata una vita difficile per me e la mia famiglia e non mi aspettavo di finire così". Sono le parole di Sabrina De Sousa, l'ex agente della Cia, arrestata in Portogallo in seguito a un mandato d'arresto europeo per il rapimento di Abu Omar - una extraordinary rendition -, e che ora ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Milano di scontare i tre anni di pena residua facendo volontariato in una struttura in provincia di Roma per minorenni. Per la prima volta la donna, nel 2001 anche console in Italia nominata da George W. Bush, oggi ha varcato la soglia di un'aula di giustizia italiana. Capelli lunghi e sciolti sulle spalle, tailleur turchese, e decolletè, ha partecipato all'udienza per discutere la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali che prevede un lavoro con i ragazzini della casa famiglia san Michele Arcangelo.