Reliquia di San Nicola torna a Bari

BARI, 25 LUG - In poco più di due mesi ben 2.232.800 fedeli ortodossi hanno venerato a San Pietroburgo la reliquia di San Nicola, trasferita temporaneamente dalla Basilica barese dedicata al santo di Myra il 21 maggio scorso. La reliquia (un frammento di 13 centimetri della costola sinistra) tornerà a Bari il prossimo 28 luglio a bordo di un volo diretto privato, messo a disposizione da un benefattore russo. "L'evento della traslazione della reliquia di San Nicola in Russia è andato al di là di ogni previsione, - ha detto monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto - costituendo un momento che rimarrà nella storia dei rapporti fra la chiesa cattolica e quella ortodossa". "Come detto più volte da Papa Francesco - ha detto ancora Cacucci - il valore delle reliquie per cattolici e ortodossi è grandissimo, e per le nostre due chiese l'ecumenismo passa per la comunione dei santi".