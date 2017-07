Ilva: sindaco Taranto incontra Mittal

TARANTO, 25 LUG - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha incontrato questa mattina a Palazzo di Città, Lakshmi N. Mittal, suo figlio Aditya Mittal, amministratore delegato Europa, e Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato per la divisione Flat in Europa, rappresentanti di Am Investco, la cordata (formata da ArcelorMittal e Marcegaglia) che ha rilevato l'Ilva. "Nel corso dell'incontro - spiega una nota del Comune - i vertici ArcelorMittal hanno espresso apprezzamento per la città di Taranto e per le grandi potenzialità industriali del polo siderurgico, confermando le intenzioni di investire nello sviluppo con grande attenzione ai temi della sostenibilità ambientale". Il sindaco Melucci ha ribadito le priorità della sua comunità. "L'obiettivo - aggiunge Melucci - è rendere quello di Taranto lo stabilimento pilota per innovazione e ricerca che coniughi l'ambizioso progetto di ArcelorMittal con il coinvolgimento delle migliori energie della città, dell'Università, delle forze sociali e delle categorie produttive".