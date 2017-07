Asti,bomba contro tempio Testimoni Geova

ASTI, 26 LUG - Una bomba carta è esplosa nella notte ad Asti. Dalle prime informazioni, risulta che non ci siano feriti nè danni agli edifici, ma solo al cancello del tempio dei Testimoni di Geova, dove era stato posizionato l'ordigno. E' accaduto nel quartiere San Fedele. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona sud est della città. La Polizia scientifica sta svolgendo rilievi. Sul posto anche la Digos. Indagini sono in corso per risalire agli autori e al movente. Potrebbe essersi trattato di una bravata - ipotizzano gli investigatori - ma anche di un gesto dimostrativo. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.