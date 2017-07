Attentati a Cc: perquisita casa Contrada

PALERMO, 26 LUG - La procura di Reggio Calabria ha disposto una perquisizione in casa di Bruno Contrada, ex n. 2 del Sisde condannato per concorso in associazione mafiosa per cui, nelle scorse settimane, la Cassazione aveva revocato la condanna. La perquisizione rientra nell'inchiesta calabrese sugli attentati ai carabinieri. "Ci aspettavamo ed era ampiamente prevedibile - ha commentato il legale di Contrada, l'avv. Stefano Giordano - una reazione da parte di chi ha perso e non si rassegna a questa inesorabile sconfitta. Contrada è sereno e spera di non essere più disturbato nel sonno". Durante la perquisizione non sarebbe stato sequestrato nulla.