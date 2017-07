Auto si scontra con mezzo Vf,morta bimba

RODI GARGANICO (FOGGIA), 26 LUG - Una bambina di sette mesi è morta a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sulla Statale 89 'Garganica' all'altezza di San Menaio. Un'automobile con a bordo una famiglia di San Severo, in prossimità di una curva, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva un mezzo dei vigili del fuoco. Nell'impatto le condizioni della bambina sono apparse subito molto serie ed è stata trasportata a Rodi Garganico e poi a San Giovanni Rotondo a bordo di un elisoccorso ma la piccola è deceduta durante il tragitto.