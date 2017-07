Figlia in coma,padre chiede stacco spina

(ANSA)-VENEZIA,26 LUG -Da 12 anni Elisa è immobilizzata a letto, dopo un incidente stradale tenuta in vita artificialmente. Il padre Giuseppe chiede che venga staccata la spina a sua figlia, 46 anni, per darle una morte dignitosa "dal momento che quella che fa - dice - non è una vita dignitosa". Elisa rimase vittima in un incidente stradale, nel 2006, nell'auto guidata dal fidanzato che per il rimorso si tolse la vita. Lei, invece, da allora è tenuta in vita in uno stato vegetativo persistente, nutrita con un sondino, non sente e non parla e respira con una cannula. "Non è più vita, è sofferenza, è il nulla: lo Stato deve fare qualcosa per liberare queste persone" chiede il padre a cui è rimasta solo la figlia nella sua famiglia, e sa che non c'è per lei alcun futuro: "vorrei- auspica - che venisse fatta una legge, che ci fosse comprensione per queste condizioni drammatiche, che non sono vita.Il problema di chi si trova in stato vegetativo non viene mai affrontato. Nemmeno oggi che il dibattito sul testamento biologico è aperto".