Capo Forestale, in Sardegna roghi dolosi

CAGLIARI, 26 LUG - "Anche oggi l'attenzione per gli incendi in Sardegna è altissima. Abbiamo 23 zone su 26 'rosse' a rischio elevato e tre 'arancioni'. In campo stanno già lavorando tutti gli uomini e i mezzi. Facciamo appello anche ai cittadini affinché segnalino eventuali situazioni di rischio". Così all'ANSA Gavino Diana, comandante del Corpo forestale regionale, sull'emergenza incendi in Sardegna che ieri ha portato all'evacuazione di abitazioni e resort turistici da nord a sud, e che già oggi ha visto impegnate diverse squadre per domare roghi scoppiati nel Sassarese e in Ogliastra. "La situazione attuale è di relativa calma - spiega Diana - stiamo ultimando gli interventi negli incendi di ieri a Villagrande Strisaili, mentre abbiamo lavorato su altri focolai scoppiati a Nughedu San Nicolò e una riaccensione a Torpè. Siamo in preallarme, schierati sul campo anche in fase operativa con ricognizione e sorveglianza del territorio e delle strade.