Ex marito stalker libero.Moglie,sparisca

TORINO, 26 LUG - Torna libero Luigi Garofalo, il 46enne accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Sono infatti scaduti i termini di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, la cui storia nei mesi scorsi era balzata agli onori delle cronache. Arrestato prima nel mese di marzo perche' punto' una pistola contro il figlio 19enne e la seconda pochi giorni dopo, era ai domiciliari quando si è recato al bar di famiglia e ha aggredito l'ex moglie, secondo l'accusa della donna. L'uomo ha sempre negato."Mi auguro sia tutto superato - spiega l'avvocato di Garofalo, Fabrizio Bonfante -. Con il legale della donna Foti abbiamo operato per riappacificarli. In questi mesi si sono scambiati lettere affettuose, il che fa ben sperare". "Non è vero, esca dalla mia vita.Nessun riavvicinamento - dice l'ex moglie Elena Farina -. La storia delle lettere è invenzione del mio ex per dare buona impressione". Elena spiega di essere preoccupata."Sparisca dalla mia vita e quella dei nostri figli,si rassegni e se ne torni a Salerno...".