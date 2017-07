Incendi:vescovi sardi,vigilate e pregate

CAGLIARI, 26 LUG - "Vigilate e pregate. Queste parole di Gesù risuonano quanto mai attuali in questi giorni, mentre vediamo con profonda tristezza e rabbia la devastazione di ampi territori della nostra regione a causa degli incendi frutto di gesti criminosi e insensati". Così anche i vescovi sardi, con il presidente della Conferenza episcopale regionale, l'arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, lanciano un appello sull'emergenza roghi nell'Isola. "Siamo chiamati a vigilare, sul territorio e su tutti noi, per far crescere una cultura della responsabilità e del rispetto verso le persone, gli animali e le cose - spiega Miglio - Siamo chiamati a pregare, perché il Signore Dio Creatore e Padre ci conceda un cuore capace di lodare e di perdonare, perché non dimentichiamo mai di essere noi i custodi e gli amministratori del tesoro racchiuso nel creato.