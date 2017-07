Corruzione, 5 arresti nel Lodigiano

LODI, 27 LUG - La Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione e il coordinamento della locale Procura della Repubblica, sta procedendo, in queste ore, all'esecuzione di 18 perquisizioni con l'applicazione di cinque ordinanze di custodia cautelare per corruzione. In particolare, sono stati arrestati due pubblici ufficiali di un comando di polizia locale, tra i quali un vigile di un comune del Lodigiano. Le contestazioni, nell'ambito di questa operazione che è stata denominata "Carioca", riguardano pratiche anagrafiche espletate per il rilascio di residenze.