Siccità: Galletti, commissariare Comuni

ROMA, 27 LUG - "Ci sono oggi Regioni dove, nonostante l'esercizio dei poteri sostitutivi e le numerose diffide inviate da parte del ministero, non sono stati istituiti enti di ambito o, anche se istituiti, non sono operativi. Credo che il commissariamento di quei Comuni che non aderiscono ancora oggi agli Enti d'ambito, ne abbiamo un esempio sul lago di Bracciano, sia necessario e indifferibile". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in audizione in commissione Ambiente al Senato sull'emergenza idrica. "La Pianificazione ambientale non può in alcun modo essere vista in maniera distinta da quella del servizio idrico integrato" - spiega Galletti - un "percorso" in cui "esistono, inutile nasconderlo, alcune difficoltà".