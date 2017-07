Siccità, proteste agricoltori crotonesi

CROTONE, 27 LUG - Agricoltori e turisti stanno protestando davanti la Prefettura di Crotone - dove è in corso un vertice sull'emergenza idrica - per chiedere una migliore gestione dell'acqua in questo periodo di siccità. Alla riunione partecipano i rappresentanti del Consorzio di bonifica Ionio Crotonese e della A2A (società che gestisce i laghi silani per le centrali idroelettriche) ed i sindaci di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, territori ai quali il Consorzio fornisce l'acqua concessa da A2A e che scarseggia nei laghi. Gli agricoltori di Isola Capo Rizzuto si sono detti preoccupati: "Abbiamo l'acqua per le coltivazioni estive, ma ci è stato detto che non ci sono possibilità per la campagna invernale che è quella più importante". Il turismo rappresenta l'altro settore penalizzato. "Oltre 1.500 persone - ha detto il rappresentante del villaggio Giancarlo Sitra - per tre giorni consecutivi non hanno acqua. Siamo consapevoli dei problemi, ma chiediamo che la turnazione avvenga a giorni alterni e non consecutivi".