Silvia Mezzanotte canta 'sotto casa'

BOLOGNA, 27 LUG - "La cantante Silvia Mezzanotte, per festeggiare il compleanno del padre Rodolfo, la sera del 1/o agosto canterà alcune canzoni nel piazzale. I presenti si portino una sedia...". Con questo avviso al condominio di residenza dei genitori, nel periferico quartiere Barca, la cantante bolognese informa i vicini della sua intenzione di esibirsi sotto casa. In un'intervista al 'Resto del Carlino' Silvia Mezzanotte, già voce dei Matia Bazar, dedicherà la serata al padre, alla madre e a tutti gli abitanti del condominio. "Ho avvertito anche la questura - spiega - non si sa mai". La festa è organizzata per i genitori e "per la loro compagnia di anziani che in estate si crea sotto casa, quando magari i figli vanno in vacanza. Qualcuno arriva con la 'zanetta' (il bastone in dialetto bolognese, ndr), altri con la sedia e la coperta". Ci sarà anche un piccolo buffet: "Noi porteremo qualcosa - dice - se ne sta occupando mia sorella, e tutti sono invitati a cucinare e a partecipare con il proprio mangiare".