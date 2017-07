Maglioni in carcere,intesa Dap-Cucinelli

ROMA, 27 LUG - Il 're' del cashmere Brunello Cucinelli porta la sua esperienza dentro il carcere di Perugia a favore dei detenuti, con un progetto che unisce lavoro e riabilitazione. L'iniziativa è frutto di un protocollo d'intesa siglato dal Capo del Dap, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo, e Carolina Cucinelli della "Brunello Cucinelli s.p.a.". L'accordo prevede la creazione di un laboratorio di sartoria artigianale all'interno della casa circondariale di Perugia "Capanne" e il confezionamento di maglioni in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il piano, che partirà a breve, prevede la progettazione del laboratorio, la definizione dei cicli e dei tempi di produzione e un percorso finalizzato a formare nel tempo un numero di persone qualificate per l'intera lavorazione. Cucinelli mette a disposizione gratuitamente e ai soli fini sociali, oltre al proprio know how, personale specializzato per la realizzazione e la supervisione del design del prodotto realizzato.