Sequestro 19 mln beni a imprenditore

REGGIO CALABRIA, 28 LUG - Beni per 19 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, all'imprenditore Giuseppe Chirico che opera nel settore della grande distribuzione alimentare. Chirico è stato arrestato nel maggio dello scorso anno nell'operazione Fata morgana che, secondo l'accusa, ha portato alla luce una rete di relazioni strutturata in modo da gestire un enorme potere di indirizzo delle principali attività economiche di Reggio. Un sistema asfissiante in grado di influenzare anche la pubblica amministrazione e la politica al centro del quale vi sarebbe stato l'ex parlamentare Psdi Paolo Romeo, condannato in passato per concorso esterno in associazione mafiosa e arrestato insieme a Chirico e ad altre 5 persone. Secondo quanto emerso dalle indagini del Gruppo della Guardia di finanza, attraverso Chirico la 'ndrangheta si sarebbe inserita nel mercato della grande distribuzione dei prodotti alimentari.