Operaio travolto, omicidio stradale

PIACENZA, 28 LUG - E' di omicidio stradale l'accusa con la quale il sostituto procuratore di Piacenza Emilio Pisante ha chiesto al gip il rinvio a giudizio nei confronti del camionista 44enne che il 14 settembre del 2016 travolse e uccise un manifestante davanti alla sede della ditta di trasporti Gls alle porte di Piacenza. La vittima, Ahmed Abdel Salam, stava infatti picchettando insieme ad altri aderenti al sindacato SiCobas l'ingresso dell'azienda per protestare contro le condizioni di lavoro. Ora, a quasi un anno di distanza dal fatto - che all'epoca provocò la accesa reazione dei sindacati e una imponente manifestazione per le strade di Piacenza - per il 44enne è decaduta l'accusa iniziale di omicidio volontario, e il pm ha chiesto invece che venga processato per omicidio stradale, ritenendo che comunque la sua condotta non sia stata sufficientemente prudente in quella sera e in quel momento in cui vi erano in corso accese proteste davanti ai cancelli.