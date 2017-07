Strage: Bolognesi, Stato truffaldino

BOLOGNA, 28 LUG - "Lo Stato, inteso come Governo, si è comportato in maniera assurda e truffaldina nei confronti delle vittime della strage della stazione: la legge 206, la digitalizzazione delle carte, la direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti non funzionano, non vanno avanti". Il presidente dell'Associazione familiari vittime della strage di Bologna,il deputato Paolo Bolognesi, non risparmia le critiche alle istituzioni a margine della presentazione della cerimonia del 37/o anniversario della strage della stazione. "Avevamo stabilito di non andare il 9 maggio alla cerimonia per commemorare le vittime del terrorismo e delle stragi - prosegue Bolognesi - da quel momento ci sono stati incontri e riunioni, non è stato rispettato nessun accordo e lo Stato non sta facendo nulla per risolvere i problemi. Credo che questo sia il gioco delle tre carte".