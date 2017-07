Raggi, su acqua Governo intervenga

ROMA, 28 LUG - "E' intollerabile che Roma venga privata dell'acqua. E' un danno enorme per i cittadini, per le attività economiche e commerciali. Un danno di immagine per l'Italia. Sono preoccupata soprattutto per la fornitura di acqua ad ospedali e per l'approvvigionamento ai Vigili del Fuoco che in un periodo come questo risulta di fondamentale importanza. Il Governo intervenga con gli strumenti che ha a disposizione. E' necessaria la dichiarazione dello Stato di emergenza". Lo dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.