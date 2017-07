Prima unione multietnica in Sardegna

ALGHERO, 29 LUG - Hanno scelto Alghero per celebrare la loro unione civile, la prima multietnica in Sardegna. Protagoniste Hacina Biby Issufo, per tutti Chin, nazionalità mozambicana, e Sari Teresa Mertanen, mamma algherese e padre finlandese. "Inconsapevolmente - commenta il segretario nazionale Arcigay Gabriele Piazzoni, presente alla cerimonia in Comune celebrata all'attivista algherese Valdo Di Nolfo, da sempre impegnato a sostegno dei diritti civili - Chin e Teresa ci hanno aiutato a garantire a tutte le coppie gay e lesbiche del nostro Paese il diritto di accedere alla legge sulle unioni civili senza discriminazioni". "Subito dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili, Teresa e Chin si sono rivolte ad Arcigay per risolvere i problemi legati alla cittadinanza straniera di Chin - racconta Piazzoni - Il problema di tante coppie miste è il certificato richiesto al Paese di origine del coniuge straniero attestante che la persona non sia sposata".