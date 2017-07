Castelfusano: arriva piano Campidoglio

ROMA, 29 LUG - "La pineta di Castelfusano rappresenta uno straordinario patrimonio di biodiversità e bellezza che noi vogliamo difendere e rilanciare. Per questo abbiamo approvato la memoria di Giunta sul piano d'interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza e per creare un sistema di prevenzione". Così in una nota Pinuccia Montanari, assessore all'Ambiente di Roma Capitale. Il piano del Comune, come spiega una nota del Campidoglio, prevede tra le altre cose: "un investimento economico per incrementare le telecamere nella sala comando, per acquistare nuovi mezzi, autobotti e per migliorare i sistemi di prevenzione antincendio; l'incremento del personale del Servizio Giardini a cui si aggiungeranno in via straordinaria 30 manutentori del verde; ripristino della recinzione compromessa; nuove piantumazioni per la ripresa delle alberature e della macchia mediterranea; mano dura verso gli abusivi e situazioni di illegalità; ulteriori interventi di bonifica vegetazionale e su aree di abbandono dei rifiuti".