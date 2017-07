Tenta di incendiare chiesa, ricoverato

COMO, 29 LUG - E' stato ricoverato nel reparto di psichiatria il pachistano di 27 anni, con gravi e perduranti problemi mentali, che nel tardo pomeriggio di ieri ha appiccato il fuoco a un tappeto e una sedia di una chiesetta a fianco della parrocchia di Maccio di Villa Guardia (Como). I danni sono stati limitati alla sedia e al tappeto grazie al tempestivo intervento del sacrestano che ha subito visto il fumo. Il giovane è rimasto fermo davanti alla chiesa senza parlare anche quando sono arrivati i carabinieri. Nei suoi confronti pendeva già un provvedimento di espulsione che sarà eseguito nei prossimi giorni. Il deputato della Lega Nord Nicola Molteni ha annunciato un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno Marco Minniti. "L'unica soluzione - ha spiegato in una nota - è quella che da sempre chiede la Lega Nord: espulsione immediata e rimpatrio forzato per tutti questi soggetti violenti. Devono scontare la pena per i loro crimini nelle patrie galere.