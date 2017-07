Allerta Protezione civile per temporali

ROMA, 29 LUG - Tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani le regioni settentrionali saranno interessate da fenomeni di instabilità atmosferica che daranno luogo a temporali sparsi, localmente intensi, in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Da lunedì il tempo tornerà stabile ovunque, determinando un aumento delle temperature, con valori molto elevati da metà settimana su tutte le regioni. E' quanto prevede l'avviso di condizioni meteo avverse del Dipartimento della Protezione Civile d'intesa, secondo il quale i fenomeni, impattando sulle diverse aree, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento. In particolare, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate