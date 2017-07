Incursori Marina e disabili fanno i sub

LA SPEZIA, 29 LUG - "Una festa. Sono felice che il Comsubin, una struttura di eccellenza con professionalità invidiate nel mondo, metta a disposizione le proprie specialità in iniziative di solidarietà". Così il ministro della Difesa Roberta Pinotti a "Insieme in immersione a Porto Venere", stage di immersione subacquea che ha visto i palombari e gli incursori del Comando Subacquei della Marina Militare immergersi a Porto Venere con circa 50 disabili tra i 20 e i 55 anni provenienti da tutta Italia. "E' un modo per far conoscere lo spirito con cui lavorano le nostre forze armate - ha detto il ministro - e per loro un modo per vedere come le associazioni riescono a portare le persone ad amare se stesse e il mare". Soddisfatto il comandante del Comsubin, ammiraglio Paolo Pezzuti: "Sono state due giornate di festa. É l'evento più bello che organizza Comsubin, che unisce tutti nella passione per il mare. Vogliamo essere realtà che si integra nel territorio e mette a disposizione delle comunità le nostre specialità".