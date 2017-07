Sisma: 50mila euro E-R per campo Visso

CERVIA (RAVENNA), 30 LUG - Continua la solidarietà dell'Emilia-Romagna per le aree del Centro Italia colpite dal sisma di un anno fa: la Regione ha deciso di sostenere la ricostruzione del campo sportivo del comune di Visso (Macerata) con un finanziamento di 50mila euro, fondi che verranno versati direttamente all'amministrazione comunale. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oggi a Cervia dove si chiude l'evento sportivo voluto da Bobo Vieri per raccogliere fondi destinati a progetti benefici. I fondi regionali vanno ad aggiungersi al ricavato della manifestazione, affidato alla fondazione Andrea Ranocchia Onlus e utilizzato per supportare anche progetti sull'infanzia e le fragilità. L'impegno della Regione E-R prevede la realizzazione di progetti di solidarietà, sia con risorse proprie stanziate in bilancio sia con donazioni di circa 1.700 cittadini, imprese e associazioni arrivate sul conto corrente unico regionale creato dopo il terremoto. Fra queste, il campo sportivo di Visso.