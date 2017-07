Mazzillo:distorte parole,condivido Raggi

ROMA, 30 LUG - "Condivido pienamente le linee strategiche e operative della sindaca Raggi nella conduzione della macchina amministrativa. Queste linee sono tracciate nero su bianco nel programma elettorale del M5S per il rilancio di Roma. Chi parla di visioni discordanti non ha chiaro il percorso lineare a cui deve attenersi il titolare delle politiche di Bilancio". Lo scrive su Fb l'assessore al Bilancio di Roma Andrea Mazzillo. "Mie considerazioni di carattere economico e finanziario sui conti di Roma Capitale e sulle sue partecipate sono state interpretate in maniera evidentemente distorta", aggiunge.