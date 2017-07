Uccide anziana madre e si costituisce

ROMA, 30 LUG - In preda a un raptus ha ucciso la madre a coltellate, poi ha atteso l'arrivo della polizia. Omicidio oggi pomeriggio in una abitazione di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Un uomo di 56 anni con problemi psichici ha accoltellato a morte la madre 86enne. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul delitto. Sul posto stanno operando gli investigatori della squadra mobile di Cagliari, gli agenti del Commissariato e la polizia scientifica. A fare scattare l'allarme sarebbe stato il fratello del 56enne che rientrato in casa si sarebbe trovato davanti il corpo senza vita della madre. Nel pomeriggio, forse a seguito di una discussione, l'uomo in preda a un raptus ha impugnato un coltello e si è scagliato contro la madre che si trovava in cucina. L'avrebbe colpita ripetutamente forse con due coltelli. Il delitto è avvenuto tra le 16,30 e le 17.