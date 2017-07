Circo distrutto da tromba d'aria

AOSTA, 30 LUG - Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio sul paese di Brusson, in Val d'Ayas, distruggendo il tendone del circo 'Peppino Medini'. In quel momento, alle 17,30 circa, era in corso lo spettacolo pomeridiano, con una ventina di spettatori. "Siamo riusciti a farli scappare, grazie a Dio non si è fatto male nessuno. Una cosa mai vista. Siamo rovinati, la tromba d'aria ha ribaltato anche le nostre roulotte" dice il titolare Fabrizio Medini. "Abbiamo visto da lontano il cielo farsi nero, si è alzato il vento e per esperienza li abbiamo subito fatti andar via. In un minuto ha buttato giù tutto, ha sradicato tutto, tralicci compresi". La tromba d'aria è durata circa 20 minuti. "A un certo punto mi ha sollevato di qualche metro e mi ha buttato a terra" ha riferito il figlio del titolare, Peppino Medini. Il sindaco di Brusson, Giulio Grosjacques, sta facendo la conta dei danni. "Al momento non ci risultano feriti. Nella zona un cavallo - spiega - è morto travolto dalle piante cadute".