Agguato a Salerno, vagliate tutte piste

SALERNO, 31 LUG - Non si esclude alcuna ipotesi per l'omicidio di Ciro D'Onofrio ammazzato nella tarda serata di ieri a Salerno. Un agguato portato a termine mentre in strada c'erano diverse persone che si stavano trattenendo davanti a un locale. L'uomo, 35 anni, è arrivato a bordo del suo motorino nella zona di Mariconda quando sul posto è giunto il killer a bordo di uno scooter che ha esploso diversi colpi di pistola. Per D'Onofrio sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori delle ambulanze Croce bianca ed Humanitas accorsi sul posto. Gli investigatori vagliano diverse piste, tra cui quella dello spaccio di droga.