Pensionato 75 anni "ucciso" da motozappa

NAPOLI, 31 LUG - Incidente mortale nelle campagne di Calvizzano (Napoli) dove un pensionato di 75 anni, Giacomo Ricciardiello, è morto per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto incastrato sotto una motozappa di sua proprietà. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo aveva appena messo in moto il mezzo nel cortile della sua abitazione per recarsi ad arare un terreno di sua proprietà, quando è avvenuta la tragedia. Le gravi ferite riportate dal pensionato ne hanno determinato il decesso. La salma è stata restituita ai familiari.