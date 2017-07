Carceri:Osapp,detenuto suicida ad Ancona

ROMA, 31 LUG - Un detenuto del carcere di Ancona Montacuto si è suicidato inalando una bomboletta di gas, rendendo inutili i tentativi di soccorso che si sono protratti per circa 40 minuti. Lo rende noto l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp). "Ormai siamo arrivati al 66/mo morto dall'inizio dell'anno, 31 dei quali per suicidio", spiega il segretario generale Leo Beneduci e l'ultimo caso "accade in un Istituto dove oltre alla carenza d'organico della polizia penitenziaria, pari a circa 60 unità, sono ristretti molti detenuti con problemi psichiatrici e con altri particolari problemi di salute". Anche il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute rinnova la sua preoccupazione. "Dal 25 al 30 luglio sono stati 4 i detenuti che si sono tolti la vita, a Parma, Reggio Emilia, Roma e Ancona". I dati del Garante, che tengono conto anche di un caso di una persona che era in esecuzione penale esterna, indicano in 32 i detenuti che si sono suicidati.