P.San Carlo 'sciatteria amministrativa'

TORINO, 31 LUG - Il quadro emerso dalla commissione comunale di indagine sui fatti di piazza San Carlo è "agghiacciante, il peggior esempio di sciatteria politica e amministrativa". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Torino, Stefano Lo Russo, che in una mozione firmata anche da Moderati e Direzione Italia chiede all'amministrazione di "provvedere a una nuova riorganizzazione della macchina comunale degli uffici che si occupano dei grandi eventi". La mozione, cui è allegata la relazione di minoranza alla commissione comunale di indagine, chiede anche di allocare in via prudenziale nel bilancio di previsione "un opportuno stanziamento economico per far fronte alle possibili richieste di risarcimento danni". E di "provvedere a verificare e ad integrare le condizioni assicurative della Città e degli Enti strumentali". Tra le richieste anche quella di pubblicizzare le modalità per acquisire gli atti della commissione e di effettuare una ricognizione annuale sugli eventi potenzialmente pericolosi.